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Ростовчане обвили модель Костенко в издевательствах над ребенком

28 апреля 2019, 16:14
Фото: kostenko.94/instagram
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону посчитали, что она одевает своего ребенка не по сезону, обсуждение началось в Instagram девушки.

Костенко опубликовала фото, на котором она держит ребенка на руках. На модели надеты футболка и юбка, на малыше — шапка и комбинезон.

Пользователи в комментариях написали, что на улице жаркая погода и ребенок одет слишком тепло. Они посчитали, что Костенко пошла на этот поступок ради рекламы.

«Бедный ребенок, весь вспотел, наверное, чего только не сделаешь ради рекламы», — написала одна из подписчиц. Другая заявила, что так укутывать младенца вредно для его здоровья.

«Перегрев малышей смертельно опасен», — написала подписчица.

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