Ростовчане обвили модель Костенко в издевательствах над ребенком

Костенко опубликовала фото, на котором она держит ребенка на руках. На модели надеты футболка и юбка, на малыше — шапка и комбинезон.
Пользователи в комментариях написали, что на улице жаркая погода и ребенок одет слишком тепло. Они посчитали, что Костенко пошла на этот поступок ради рекламы.
«Бедный ребенок, весь вспотел, наверное, чего только не сделаешь ради рекламы», — написала одна из подписчиц. Другая заявила, что так укутывать младенца вредно для его здоровья.
«Перегрев малышей смертельно опасен», — написала подписчица.