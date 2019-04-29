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Posted 29 апреля 2019, 19:17

Published 29 апреля 2019, 19:17

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Автоледи на Mazda врезалась в маршрутку в Ростове

29 апреля 2019, 19:17
Авария с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля произошла вечером в понедельник в районе Западного жилого массива в Ростове-на-Дону, фото произошедшего опубликовано в социальной сети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи автобусной остановки в районе пересечения проспекта Коммунистический и улицы Зорге. Очевидцы сообщают, что белый автомобиль Mazda влетел в стоящий на остановке микроавтобус.

За рулем находилась женщина. По словам автора сообщения, автоледи находилась в нетрезвом состоянии и попыталась покинуть место аварии, но очевидцы остановили женщину. О пострадавших в результате данного ДТП ничего не сообщается.

#Анна Петрова#Новости
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