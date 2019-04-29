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Множество пожарных нарушений выявили в работе группы «ПИК» в Ростове

29 апреля 2019, 06:50
Фото: CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Коснувшаяся «Группы компаний «ПИК» проверка в Москве выявили множество недочетов, говорится в документах, которые есть у RostovGazeta.

Проверку проводил комитет государственного строительного надзора Москвы. Она длилась с 25 марта по 19 апреля.

Так, системы противопожарной защиты не были запитаны по первой категории надежности. На стене одного из зданий не установили светоуказатели пожарных гидрантов.

Двери эвакуационных лестничных клеток и эвакуационных выходов имели запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа. Также компания не завершила пусконаладочные работы по аварийному освещению.

В организации не проводились комплексные испытания систем противопожарной защиты здания. Комитет потребовал устранить все нарушения.

По информации Единого реестра застройщиков, «ПИК» ежегодно строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев. Группа также возводит ЖК «Норд» и «Доломановский» в Ростове.

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