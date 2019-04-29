Пикник с калькулятором: как подорожал ростовский шашлык

Многие истосковались по ароматному шашлыку на свежем воздухе. Кто-то предпочитает шашлык из свиной шеи, кто-то является любителем молодой баранины, ну а кто-то следит за своей фигурой и ест куриное мясо. Корреспондент RostovGazeta внимательно изучил цены и выяснил, что за год все виды мяса заметно подорожали.
От шеи до окорочков
По информации Центральной базы статистических данных Росстата, больше всего в Ростовской области взлетели цены на свинину - в среднем на 30,59%. Стоимость одного килограмма бескостной свинины на прилавках региона в среднем составляет 325,62 рубля за килограмм. Баранина за год подорожала на 5,92%, средняя цена за килограмм составила 341,97 рубля. Для приверженцев правильного питания были взяты в расчет куриные окорочка, стоимость килограмма которых в среднем составила 154,74 рубля, что на 10,23% больше, чем в прошлом году.
На компанию из четырех человек потребуется минимум два килограмма мяса, из расчета 500 граммов на каждого, учитывая, что мясо имеет свойство ужариваться.
Соусом мясо не испортишь, а потому многие ростовчане не отказываются от кетчупа. Так 260-граммовая упаковка кетчупа обойдется в 48,72 рубля. За год этот популярный томатный соус подешевел на 4,9%.
Маринад цифр
Кроме мяса на пикник обычно берут с собой свежие овощи и картошку, которую можно запекать в углях.
Итак, свежие огурцы подорожали за год на 17,37% до 169,02 рубля в среднем за килограмм. Килограмм свежих помидоров обойдется ростовчанам в 155,15 рубля. Кстати, по сравнению с прошлогодними данными, цена на них даже немного снизилась - на 1,5%. На 9,1% подешевел и картофель. Его стоимость составила в 2019 году 26,4 рубля за килограмм.
Ну и какой пикник без алкоголя. К мясу больше всего подходит вино, но, как показывает практика, многие предпочитают пиво и более крепкие напитки, например, водку.
Так, средняя стоимость бутылки виноградного столового вина выросла за год на 4,78% и составила 215,82 рубля. За литр пива отечественных марок придется в среднем заплатить 112,5 рубля, что практически соответствует прошлогодним ценам. А вот пиво иностранного производства подешевело на 9,3%. Его стоимость составила 285,73 рубля за литр. Бутылка водки обойдется в среднем в 311,08 рубля, что дешевле, чем в 2018 году на 3,7%.
Кроме того, на природу стоит взять и безалкогольные напитки - соки и минеральную воду.
Стоимость полуторалитровой бутылки минералки на прилавках региона составляет в среднем 51,2 рубля. За год цена на нее выросла всего на 0,8%. Стоимость фруктового сока также практически не изменилась - 85,15 рубля за литр.
Ростовская область
|Наименование
|2019
|2018
|Индекс
|Изменение цен в рублях
|Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|341,97
|322,85
|105,92
|19,12
|Свинина бескостная, кг
|325,62
|249,35
|130,59
|76,27
|Окорочка куриные, кг
|154,74
|140,38
|110,23
|14,36
|Огурцы свежие, кг
|169,02
|144,01
|117,37
|25,01
|Помидоры свежие, кг
|155,15
|157,43
|98,55
|-2,28
|Картофель, кг
|26,4
|28,98
|91,10
|-2,58
|Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л
|311,08
|321,81
|96,67
|-10,73
|Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, 0,75 л
|215,82
|205,97
|104,78
|9,85
|Вода минеральная и питьевая, 1,5 л
|51,2
|50,79
|100,81
|0,41
|Соки фруктовые, л
|85,15
|85,53
|99,56
|-0,38
|Кетчуп, 260 гр.
|48,72
|51,2
|95,16
|-2,48
|Пиво отечественное, л
|112,5
|112,85
|99,69
|-0,35
|Пиво зарубежных торговых марок, л
|285,73
|315
|90,71
|-29,27
Сравниваем цены
Сходить на майский пикник жителям Ростовской области оказалось менее затратно, чем в среднем и по Южному федеральному округу, и по стране в целом.
Так, стоимость свинины в среднем по ЮФО оказалась выше, чем в Ростовской области на 6,3% , баранины - на 5,3%, куриных окорочков - на 0,3%. Картофель оказался дешевле на 3,1%, вино - на 5,7%. Огурцы и помидоры в Ростовской области по цене оказались практически на уровне средних цен в ЮФО. А вот минеральная вода жителям региона обходится на 19% дороже. Соки фруктовые оказались дороже на 2,8%,кетчуп - на 2,4%, отечественное пиво - на 2,1%, а зарубежное - на 47,1%, водка - на 1,5%.
Южный федеральный округ
|Наименование
|2019
|2018
|Индекс
|Изменение цен в рублях
|Баранина (кроме бескостного мяса),
|361,01
|320,63
|112,59
|40,38
|Свинина бескостная, кг
|336,4
|310,3
|108,41
|26,1
|Окорочка куриные, кг
|155,2
|133,99
|115,83
|21,21
|Огурцы свежие, кг
|167,74
|139,68
|120,09
|28,06
|Помидоры свежие, кг
|156,09
|150,94
|103,41
|5,15
|Картофель, кг
|27,23
|30,7
|88,70
|-3,47
|Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л
|306,24
|305,87
|100,12
|0,37
|Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л
|228,72
|213,02
|107,37
|15,7
|Вода минеральная и питьевая, л
|42,67
|41,79
|102,11
|0,88
|Соки фруктовые, л
|82,81
|81,27
|101,89
|1,54
|Кетчуп, 260 гр.
|47,56
|48,27
|98,53
|-0,71
|Пиво отечественное, л
|110,17
|108,94
|101,13
|1,23
|Пиво зарубежных торговых марок, л
|194,22
|196,76
|98,71
|-2,54
Средняя цена за килограмм свинины в среднем по РФ оказалась выше, чем в Ростовской области на 10,6%, баранины - на 14,1%, куриных окорочков - на 8,6%, огурцов - на 1,3%, помидоров - на 10%, картофеля на 0,2%. Бутылка виноградного вина жителям Ростовской области обойдется на 24,8% дешевле, литровая упаковка сока - на 2,3%, литр отечественного пива - на 1,6%. Водка будет стоить ростовчанам дороже на 1,3%, бутылка минералки - на 4,4%, упаковка кетчупа - на 7%, а пиво зарубежных брендов - на 37,2%.
РФ
|Наименование
|2019
|2018
|Индекс
|Изменение цен в рублях
|Баранина (кроме бескостного мяса),
|397,92
|357,56
|111,29
|40,36
|Свинина бескостная, кг
|364,05
|337,22
|107,96
|26,83
|Окорочка куриные, кг
|169,17
|149,76
|112,96
|19,41
|Огурцы свежие, кг
|171,21
|150,76
|113,56
|20,45
|Помидоры свежие, кг
|172,21
|152,02
|113,28
|20,19
|Картофель, кг
|26,43
|29,02
|91,08
|-2,59
|Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л
|306,84
|300,13
|102,24
|6,71
|Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л
|286,95
|273,833
|104,79
|13,117
|Вода минеральная и питьевая, л
|49,03
|47,14
|104,01
|1,89
|Соки фруктовые, л
|87,15
|83,7
|104,12
|3,45
|Кетчуп, 260 гр.
|45,51
|44,17
|103,03
|1,34
|Пиво отечественное, л
|114,22
|110,96
|102,94
|3,26
|Пиво зарубежных торговых марок, л
|208,24
|216,02
|96,40
|-7,78