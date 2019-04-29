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Пикник с калькулятором: как подорожал ростовский шашлык

29 апреля 2019, 14:09
Фото: freepik / freepik.com
Ростовчане вовсю готовятся к открытию сезона шашлыков, беседки на базах отдыха на левом берегу Дона начали бронировать еще в начале апреля. Между тем, всеми любимый шашлык за год значительно подорожал, выяснили сотрудники RostovGazeta.

Многие истосковались по ароматному шашлыку на свежем воздухе. Кто-то предпочитает шашлык из свиной шеи, кто-то является любителем молодой баранины, ну а кто-то следит за своей фигурой и ест куриное мясо. Корреспондент RostovGazeta внимательно изучил цены и выяснил, что за год все виды мяса заметно подорожали.

От шеи до окорочков

По информации Центральной базы статистических данных Росстата, больше всего в Ростовской области взлетели цены на свинину - в среднем на 30,59%. Стоимость одного килограмма бескостной свинины на прилавках региона в среднем составляет 325,62 рубля за килограмм. Баранина за год подорожала на 5,92%, средняя цена за килограмм составила 341,97 рубля. Для приверженцев правильного питания были взяты в расчет куриные окорочка, стоимость килограмма которых в среднем составила 154,74 рубля, что на 10,23% больше, чем в прошлом году.

Фото: RostovGazeta

На компанию из четырех человек потребуется минимум два килограмма мяса, из расчета 500 граммов на каждого, учитывая, что мясо имеет свойство ужариваться.

Соусом мясо не испортишь, а потому многие ростовчане не отказываются от кетчупа. Так 260-граммовая упаковка кетчупа обойдется в 48,72 рубля. За год этот популярный томатный соус подешевел на 4,9%.

Маринад цифр

Кроме мяса на пикник обычно берут с собой свежие овощи и картошку, которую можно запекать в углях.

Итак, свежие огурцы подорожали за год на 17,37% до 169,02 рубля в среднем за килограмм. Килограмм свежих помидоров обойдется ростовчанам в 155,15 рубля. Кстати, по сравнению с прошлогодними данными, цена на них даже немного снизилась - на 1,5%. На 9,1% подешевел и картофель. Его стоимость составила в 2019 году 26,4 рубля за килограмм.

Ну и какой пикник без алкоголя. К мясу больше всего подходит вино, но, как показывает практика, многие предпочитают пиво и более крепкие напитки, например, водку.

Фото: scohoust/CC BY 2.0 / flickr.com

Так, средняя стоимость бутылки виноградного столового вина выросла за год на 4,78% и составила 215,82 рубля. За литр пива отечественных марок придется в среднем заплатить 112,5 рубля, что практически соответствует прошлогодним ценам. А вот пиво иностранного производства подешевело на 9,3%. Его стоимость составила 285,73 рубля за литр. Бутылка водки обойдется в среднем в 311,08 рубля, что дешевле, чем в 2018 году на 3,7%.

Кроме того, на природу стоит взять и безалкогольные напитки - соки и минеральную воду.

Стоимость полуторалитровой бутылки минералки на прилавках региона составляет в среднем 51,2 рубля. За год цена на нее выросла всего на 0,8%. Стоимость фруктового сока также практически не изменилась - 85,15 рубля за литр.

Ростовская область

Наименование 2019 2018 Индекс Изменение цен в рублях
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 341,97 322,85 105,92 19,12
Свинина бескостная, кг 325,62 249,35 130,59 76,27
Окорочка куриные, кг 154,74 140,38 110,23 14,36
Огурцы свежие, кг 169,02 144,01 117,37 25,01
Помидоры свежие, кг 155,15 157,43 98,55 -2,28
Картофель, кг 26,4 28,98 91,10 -2,58
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 311,08 321,81 96,67 -10,73
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, 0,75 л 215,82 205,97 104,78 9,85
Вода минеральная и питьевая, 1,5 л 51,2 50,79 100,81 0,41
Соки фруктовые, л 85,15 85,53 99,56 -0,38
Кетчуп, 260 гр. 48,72 51,2 95,16 -2,48
Пиво отечественное, л 112,5 112,85 99,69 -0,35
Пиво зарубежных торговых марок, л 285,73 315 90,71 -29,27

Сравниваем цены

Сходить на майский пикник жителям Ростовской области оказалось менее затратно, чем в среднем и по Южному федеральному округу, и по стране в целом.

Фото: pixabay.com

Так, стоимость свинины в среднем по ЮФО оказалась выше, чем в Ростовской области на 6,3% , баранины - на 5,3%, куриных окорочков - на 0,3%. Картофель оказался дешевле на 3,1%, вино - на 5,7%. Огурцы и помидоры в Ростовской области по цене оказались практически на уровне средних цен в ЮФО. А вот минеральная вода жителям региона обходится на 19% дороже. Соки фруктовые оказались дороже на 2,8%,кетчуп - на 2,4%, отечественное пиво - на 2,1%, а зарубежное - на 47,1%, водка - на 1,5%.

Южный федеральный округ

Наименование 2019 2018 Индекс Изменение цен в рублях
Баранина (кроме бескостного мяса), 361,01 320,63 112,59 40,38
Свинина бескостная, кг 336,4 310,3 108,41 26,1
Окорочка куриные, кг 155,2 133,99 115,83 21,21
Огурцы свежие, кг 167,74 139,68 120,09 28,06
Помидоры свежие, кг 156,09 150,94 103,41 5,15
Картофель, кг 27,23 30,7 88,70 -3,47
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 306,24 305,87 100,12 0,37
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 228,72 213,02 107,37 15,7
Вода минеральная и питьевая, л 42,67 41,79 102,11 0,88
Соки фруктовые, л 82,81 81,27 101,89 1,54
Кетчуп, 260 гр. 47,56 48,27 98,53 -0,71
Пиво отечественное, л 110,17 108,94 101,13 1,23
Пиво зарубежных торговых марок, л 194,22 196,76 98,71 -2,54

Средняя цена за килограмм свинины в среднем по РФ оказалась выше, чем в Ростовской области на 10,6%, баранины - на 14,1%, куриных окорочков - на 8,6%, огурцов - на 1,3%, помидоров - на 10%, картофеля на 0,2%. Бутылка виноградного вина жителям Ростовской области обойдется на 24,8% дешевле, литровая упаковка сока - на 2,3%, литр отечественного пива - на 1,6%. Водка будет стоить ростовчанам дороже на 1,3%, бутылка минералки - на 4,4%, упаковка кетчупа - на 7%, а пиво зарубежных брендов - на 37,2%.

РФ

Наименование 2019 2018 Индекс Изменение цен в рублях
Баранина (кроме бескостного мяса), 397,92 357,56 111,29 40,36
Свинина бескостная, кг 364,05 337,22 107,96 26,83
Окорочка куриные, кг 169,17 149,76 112,96 19,41
Огурцы свежие, кг 171,21 150,76 113,56 20,45
Помидоры свежие, кг 172,21 152,02 113,28 20,19
Картофель, кг 26,43 29,02 91,08 -2,59
Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 306,84 300,13 102,24 6,71
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л 286,95 273,833 104,79 13,117
Вода минеральная и питьевая, л 49,03 47,14 104,01 1,89
Соки фруктовые, л 87,15 83,7 104,12 3,45
Кетчуп, 260 гр. 45,51 44,17 103,03 1,34
Пиво отечественное, л 114,22 110,96 102,94 3,26
Пиво зарубежных торговых марок, л 208,24 216,02 96,40 -7,78
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