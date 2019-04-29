Пикник с калькулятором: как подорожал ростовский шашлык

По информации Центральной базы статистических данных Росстата, больше всего в Ростовской области взлетели цены на свинину - в среднем на 30,59%. Стоимость одного килограмма бескостной свинины на прилавках региона в среднем составляет 325,62 рубля за килограмм. Баранина за год подорожала на 5,92%, средняя цена за килограмм составила 341,97 рубля. Для приверженцев правильного питания были взяты в расчет куриные окорочка, стоимость килограмма которых в среднем составила 154,74 рубля, что на 10,23% больше, чем в прошлом году.