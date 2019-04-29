Ростовчанам покажут 60 подлинников Василия Кандинского

На выставке «Арт-Ростов» выставят около трех тысяч произведений искусства современных художников и мастеров народных промыслов. Проект проводится уже в девятый раз. Специально для выставки в Ростове в этом году из частных коллекций и музеев по всему миру было собрано 60 подлинных работ основоположника русского абстракционизма Василия Кандинского.