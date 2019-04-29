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Ростовчанам покажут 60 подлинников Василия Кандинского

29 апреля 2019, 16:15
Фото: rostovgazeta.ru
В «ДонЭкспоцентре» в Ростове-на-Дону с 30 апреля по 12 мая состоится выставка шедевров русских художников, посетители увидят 60 подлинников Василия Кандинского, передает корреспондент RostovGazeta с места событий.

На выставке «Арт-Ростов» выставят около трех тысяч произведений искусства современных художников и мастеров народных промыслов. Проект проводится уже в девятый раз. Специально для выставки в Ростове в этом году из частных коллекций и музеев по всему миру было собрано 60 подлинных работ основоположника русского абстракционизма Василия Кандинского.

Также ростовчанам покажут 100 работ знаменитого портретиста Валентина Серова.

«Всех гостей ждет насыщенная культурная программа: 150 мастер-классов по живописи и декоративно-прикладному искусству. Посетители смогут лично пообщаться с мастерами и приобрести предметы искусства», - рассказали организаторы мероприятия.

#Новости#Тат Гаспарян#Культура
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