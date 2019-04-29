С торгующей зерном компании в Ростовской области хотят взыскать 11,6 млн

Истцом выступила компания «Октябрь» из Краснодара. Она хочет взыскать 11,6 миллиона рублей убытков в связи с невыборкой товаров. Также организация планирует получить 333 тысячи рублей неустойки и 452 тысячи рублей упущенной выгоды.