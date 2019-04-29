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С торгующей зерном компании в Ростовской области хотят взыскать 11,6 млн

29 апреля 2019, 06:20
Фото: maxpixel.net
В Арбитражный суд Ростовской области передали иск с требованием взыскать крупную сумму денег с компании «Южный Центр Агрогрупп», говорится в документах суда.

Истцом выступила компания «Октябрь» из Краснодара. Она хочет взыскать 11,6 миллиона рублей убытков в связи с невыборкой товаров. Также организация планирует получить 333 тысячи рублей неустойки и 452 тысячи рублей упущенной выгоды.

Подробности обращения не раскрываются. Оно было принято к производству, заседание состоится 10 июня.

Ответчик располагается в Батайске и занимается оптовой торговлей зерном. Ее чистая прибыль в 2017 году составила 22 миллиона рублей.

Согласно открытым данным, истец ведет работу в сфере животноводства.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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