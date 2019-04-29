Шлагбаумы из металла установили на платном участке трассы М-4 под Ростовом

При этом отмечается, что, судя по внешнему виду шлагбаумов, любителей проехать по платному участку, не заплатив, предостаточно. Как написал один из комментаторов, «Я там каждый день езжу, они алюминиевые, их каждый день меняют потому что все уже сломанные и погнутые, для грузовой машины не проблема вообще».