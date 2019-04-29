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Шлагбаумы из металла установили на платном участке трассы М-4 под Ростовом

29 апреля 2019, 09:34
Фото: instagram.com/rostov_roads
Новые металлические шлагбаумы начали устанавливать на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсетях.

Как пишет автор поста, попытка прорваться через такое ограждение грозит значительными повреждениями для автомобиля.

При этом отмечается, что, судя по внешнему виду шлагбаумов, любителей проехать по платному участку, не заплатив, предостаточно. Как написал один из комментаторов, «Я там каждый день езжу, они алюминиевые, их каждый день меняют потому что все уже сломанные и погнутые, для грузовой машины не проблема вообще».

Фото: instagram.com/rostov_roads

По действующему законодательству попытка сдвинуть шлагбаум может привести к повреждению механизма, что приравнивается к ДТП.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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