В Перми осужден второй напавший на учителя и учеников подросток

Отмечается, что 15 января 2018 года двое подростков с ножами напали на детей и учительницу младших классов школы № 127 в Перми. После нападения несовершеннолетние ранили друг друга. Так, в результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. При этом, учительница Наталья Шагулина пытаясь разнять драку, получила 17 ножевых ранений.