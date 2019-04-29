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В Перми осужден второй напавший на учителя и учеников подросток

29 апреля 2019, 13:37
Фото: ru.wikipedia.org
В Перми Мотовилихинским районным судом вынесен обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года в одной из местных школ совершил нападение с ножом на учителя и других учеников.

Так, пишет газета «Известия», подростку назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Отмечается, что 15 января 2018 года двое подростков с ножами напали на детей и учительницу младших классов школы № 127 в Перми. После нападения несовершеннолетние ранили друг друга. Так, в результате происшествия пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. При этом, учительница Наталья Шагулина пытаясь разнять драку, получила 17 ножевых ранений.

#Новости#Происшествия
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