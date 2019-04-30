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Краснодарского учителя осудили за песню «Владимирский централ» на уроке

30 апреля 2019, 11:21
Фото: instagram.com/typodar
В одной из школ Краснодара ученики начальных классов на уроке пения исполнили в караоке песню «Владимирский централ», сообщается в соцсети.

Как написал разместивший видео пользователь, сначала пели девочки, выбрав песню Артура Пирожкова, затем пришла очередь мальчиков, которые решили спеть «Владимирский централ».

При этом отмечается, что учитель согласился с выбором и без возражений включил песню, пропагандирующую тюремную романтику.

Некоторые пользователи СЕти возмутились таким школьным репертуаром. Одна нашлись и те, кто заступился за музрука, «…дети выбирают сами на свой вкус. Из чего можно сделать вывод, что слушают дома как сами дети, так и родители, транслируют по ТВ, радио крутят… таков итог! Вот и вдумайтесь, а не судите школу и учителя».

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#Новости#Новости ЮФО#Татьяна Уляшова#Общество
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