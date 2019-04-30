Краснодарского учителя осудили за песню «Владимирский централ» на уроке

Некоторые пользователи СЕти возмутились таким школьным репертуаром. Одна нашлись и те, кто заступился за музрука, «…дети выбирают сами на свой вкус. Из чего можно сделать вывод, что слушают дома как сами дети, так и родители, транслируют по ТВ, радио крутят… таков итог! Вот и вдумайтесь, а не судите школу и учителя».