Краснодарского учителя осудили за песню «Владимирский централ» на уроке

Как написал разместивший видео пользователь, сначала пели девочки, выбрав песню Артура Пирожкова, затем пришла очередь мальчиков, которые решили спеть «Владимирский централ».
При этом отмечается, что учитель согласился с выбором и без возражений включил песню, пропагандирующую тюремную романтику.
Некоторые пользователи СЕти возмутились таким школьным репертуаром. Одна нашлись и те, кто заступился за музрука, «…дети выбирают сами на свой вкус. Из чего можно сделать вывод, что слушают дома как сами дети, так и родители, транслируют по ТВ, радио крутят… таков итог! Вот и вдумайтесь, а не судите школу и учителя».