Новые пляжи хотят открыть к началу купального сезона в Ростовской области

В настоящее время в регионе специалисты изучают возможности для открытия новых малых пляжей с количеством посетителей менее 100 человек.
В апреле в Ростовской области были утверждены новые правила охраны жизни людей на водных объектах. Они касаются норм безопасности пляжей с небольшим количеством посетителей — не более 100 человек. На них могут отсутствовать спасательные службы, однако в обязательном порядке на пляже должно быть не менее двух спасательных кругов и двух спасательных жилетов, а также.доступ к аварийному телефону. Также не разрешается купание детей без надзора взрослых.
«За минувшую неделю специалисты служб экстренного реагирования провели около 130 профилактических рейдов и выездов, а также около 800 бесед о правилах безопасности на воде», — следует из сообщения.