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Новые пляжи хотят открыть к началу купального сезона в Ростовской области

30 апреля 2019, 10:26
Фото: maxpixel.net
В Ростовской области к началу купального сезона планируют открыть 129 пляжей и 149 мест отдыха у воды, говорится в сообщении регионального правительства.

В настоящее время в регионе специалисты изучают возможности для открытия новых малых пляжей с количеством посетителей менее 100 человек.

В апреле в Ростовской области были утверждены новые правила охраны жизни людей на водных объектах. Они касаются норм безопасности пляжей с небольшим количеством посетителей — не более 100 человек. На них могут отсутствовать спасательные службы, однако в обязательном порядке на пляже должно быть не менее двух спасательных кругов и двух спасательных жилетов, а также.доступ к аварийному телефону. Также не разрешается купание детей без надзора взрослых.

«За минувшую неделю специалисты служб экстренного реагирования провели около 130 профилактических рейдов и выездов, а также около 800 бесед о правилах безопасности на воде», — следует из сообщения.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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