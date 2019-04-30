Новые пляжи хотят открыть к началу купального сезона в Ростовской области

В апреле в Ростовской области были утверждены новые правила охраны жизни людей на водных объектах. Они касаются норм безопасности пляжей с небольшим количеством посетителей — не более 100 человек. На них могут отсутствовать спасательные службы, однако в обязательном порядке на пляже должно быть не менее двух спасательных кругов и двух спасательных жилетов, а также.доступ к аварийному телефону. Также не разрешается купание детей без надзора взрослых.