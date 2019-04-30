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Суд над главным архитектором Ростова перенесли на 14 мая

30 апреля 2019, 11:15
Фото: Екатерина Илюгина/facebook.com
В Ростове-на-Дону апелляция по продлению меры пресечения в отношении главного архитектора города Романа Илюгина перенесли ориентировочно на 14 мая, сообщила RostovGazeta его адвокат Екатерина Водяник.

Илюгин был задержан в феврале. Следствие полагает, что в 2014-2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух жилых домов. Строения позже были признаны не соответствующими нормам, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», а также «Халатность». Илюгину грозит до десяти лет колонии.

«Апелляцию по проделаю меры пресечения в отношении Романа Илюгина перенесены в связи с праздниками. Ориентировочная дата заседания в областном суде — 14 мая», — рассказала Водяник.

Напомним, фигурантами уголовных дела стали главные архитекторы Ростова, области и Мартыновского района.

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