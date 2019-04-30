Суд над главным архитектором Ростова перенесли на 14 мая

Илюгин был задержан в феврале. Следствие полагает, что в 2014-2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух жилых домов. Строения позже были признаны не соответствующими нормам, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», а также «Халатность». Илюгину грозит до десяти лет колонии.