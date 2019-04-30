Свыше 100 тыс автомобилей в Ростовской области переведут на газ за 5 лет

Posted 30 апреля 2019, 08:58
Published 30 апреля 2019, 08:58
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
Во время расширенного заседания правительства один из вопросов был посвящен развитию газомоторного топлива. «Вы, Михаил Михайлович, удовлетворены работой по реализации программы перевода техники на газомоторное топливо? Понятно, что мы в начале пути, но 4 месяца 2019 года прошло, и можно уже сделать некоторые выводы», - поинтересовался губернатор Ростовской области Василий Голубев у своего заместителя.
По словам Михаила Тихонова, полной удовлетворенности однозначно нет.
«Планы есть. Изначально мы планировали порядка 40 объектов (заправочных станций – прим.ред.) в 2019 году, но мы их корректируем, и количество составит 22 объекта. Но это тоже хорошие показатель, с тем учетом, что у нас пока действует только 13 станций по Ростовской области. К концу 2020 года у нас будет более 50 заправочных станций, хотя планировали в программе к 2021 году создать 39», - сообщил Тихонов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Ростовской области растет показатель перевода частных автомобилей на газомоторное топливо.
«Те станции, которые у нас существуют, дают нам статистику того, что количество заявок увеличивается. Уже на газ у нас перешли 25 тысяч машин, а задача до 2024 года перейти рубеж в 100 тысяч автомобилей. Но опять же это такие цифры, которые поставлены перед нами, но я думаю, что мы можем сделать существенно больше», - заявил Тихонов.
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