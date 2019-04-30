Свыше 100 тыс автомобилей в Ростовской области переведут на газ за 5 лет

«Планы есть. Изначально мы планировали порядка 40 объектов (заправочных станций – прим.ред.) в 2019 году, но мы их корректируем, и количество составит 22 объекта. Но это тоже хорошие показатель, с тем учетом, что у нас пока действует только 13 станций по Ростовской области. К концу 2020 года у нас будет более 50 заправочных станций, хотя планировали в программе к 2021 году создать 39», - сообщил Тихонов.