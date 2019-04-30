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Posted 30 апреля 2019, 08:58

Published 30 апреля 2019, 08:58

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Свыше 100 тыс автомобилей в Ростовской области переведут на газ за 5 лет

30 апреля 2019, 08:58
В Ростовской области на сегодняшний день 25 тысяч автомобилей перешли на газомоторное топливо, к 2024 году их количество планируется увеличить в 4 раза, сообщил заместитель губернатор Ростовской области Михаил Тихонов.

Во время расширенного заседания правительства один из вопросов был посвящен развитию газомоторного топлива. «Вы, Михаил Михайлович, удовлетворены работой по реализации программы перевода техники на газомоторное топливо? Понятно, что мы в начале пути, но 4 месяца 2019 года прошло, и можно уже сделать некоторые выводы», - поинтересовался губернатор Ростовской области Василий Голубев у своего заместителя.

По словам Михаила Тихонова, полной удовлетворенности однозначно нет.

«Планы есть. Изначально мы планировали порядка 40 объектов (заправочных станций – прим.ред.) в 2019 году, но мы их корректируем, и количество составит 22 объекта. Но это тоже хорошие показатель, с тем учетом, что у нас пока действует только 13 станций по Ростовской области. К концу 2020 года у нас будет более 50 заправочных станций, хотя планировали в программе к 2021 году создать 39», - сообщил Тихонов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Ростовской области растет показатель перевода частных автомобилей на газомоторное топливо.

«Те станции, которые у нас существуют, дают нам статистику того, что количество заявок увеличивается. Уже на газ у нас перешли 25 тысяч машин, а задача до 2024 года перейти рубеж в 100 тысяч автомобилей. Но опять же это такие цифры, которые поставлены перед нами, но я думаю, что мы можем сделать существенно больше», - заявил Тихонов.

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