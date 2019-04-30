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В Кемеровской области в мусорном баке найден мертвый младенец

30 апреля 2019, 11:39
Фото: pxhere.com
В Междуреченске Кемеровской области в мусорном баке было обнаружено тело младенца.

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, дворник нашел в мусорном баке пакет, в котором находилось тело младенца мужского пола. Мужчина сразу же вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Так, врачи, приехавшие по вызову, зафиксировали смерть новорожденного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Отмечается, что в настоящее время судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины и обстоятельства смерти мальчика. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщин, состоявших в последнее время на медицинском учете по беременности на поздних сроках и у которых при этом отсутствуют новорожденные дети.

#Новости#Происшествия
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