В Кемеровской области в мусорном баке найден мертвый младенец

Газета «Известия» пишет, что согласно следственным данным, дворник нашел в мусорном баке пакет, в котором находилось тело младенца мужского пола. Мужчина сразу же вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Так, врачи, приехавшие по вызову, зафиксировали смерть новорожденного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Отмечается, что в настоящее время судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины и обстоятельства смерти мальчика. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщин, состоявших в последнее время на медицинском учете по беременности на поздних сроках и у которых при этом отсутствуют новорожденные дети.