В Кемеровской области в мусорном баке найден мертвый младенец

Отмечается, что в настоящее время судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины и обстоятельства смерти мальчика. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщин, состоявших в последнее время на медицинском учете по беременности на поздних сроках и у которых при этом отсутствуют новорожденные дети.