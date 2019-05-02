Более 24 млн потратят в Ростове на ремонт дорожных камер

Подрядчику предстоит провести работы по поддержанию работоспособности и восстановлению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Заявки на участие можно подать до 24 мая, аукцион состоится 27 числа.
Стоимость контракта составит 24,2 миллиона рублей. Выигравшей компании также предстоит обновить программное обеспечение комплексов фоторадарной системы фотовидеофиксации.
Всего работы затронут более 100 камер. Они располагаются на улицах Красноармейская, Стадионная, Большая Садовая, проспектах Космонавтов, Шолохова, Стачки.