Воздушный шар с 12-летней девочкой унесло в сторону моря в Крыму

Воздушный шар, на котором находились четверо взрослых и ребенок, вылетел с базы вблизи села Журавки. При первой посадке шар ударился корзиной о землю, в результате чего она перевернулась. От удара четверо взрослых выпали из корзины, а воздушный шар с несовершеннолетней на борту подхватило потоком ветра и начало уносить в сторону Феодосийского залива.
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, для возможного перехвата шара на воде и в воздухе направили катер и вертолет. Также об инциденте сообщили пограничникам.
К счастью, шар сам начал снижаться и приземлился в частном дворе.
Отмечается, что девочка не пострадала, медицинская помощь ей не потребовалась.