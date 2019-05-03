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Воздушный шар с 12-летней девочкой унесло в сторону моря в Крыму

3 мая 2019, 10:03
Фото: МЧС Республики Крым
В Феодосии воздушный шар с 12-летней девочкой из Самары чуть не унесло в открытое море, сообщило МЧС по Республике Крым.

Воздушный шар, на котором находились четверо взрослых и ребенок, вылетел с базы вблизи села Журавки. При первой посадке шар ударился корзиной о землю, в результате чего она перевернулась. От удара четверо взрослых выпали из корзины, а воздушный шар с несовершеннолетней на борту подхватило потоком ветра и начало уносить в сторону Феодосийского залива.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, для возможного перехвата шара на воде и в воздухе направили катер и вертолет. Также об инциденте сообщили пограничникам.

К счастью, шар сам начал снижаться и приземлился в частном дворе.

Отмечается, что девочка не пострадала, медицинская помощь ей не потребовалась.

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