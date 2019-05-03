Воздушный шар с 12-летней девочкой унесло в сторону моря в Крыму

Воздушный шар, на котором находились четверо взрослых и ребенок, вылетел с базы вблизи села Журавки. При первой посадке шар ударился корзиной о землю, в результате чего она перевернулась. От удара четверо взрослых выпали из корзины, а воздушный шар с несовершеннолетней на борту подхватило потоком ветра и начало уносить в сторону Феодосийского залива.