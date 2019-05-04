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Posted 4 мая 2019, 12:24

Published 4 мая 2019, 12:24

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Более 4 млн руб заработал за год главный прокурор Юга России

4 мая 2019, 12:24
Заместитель генпрокурора РФ в ЮФО Андрей Кикоть за минувший год заработал чуть более 4,3 миллиона рублей, говорится в опубликованной декларации.

В собственности указаны земельный участок и нежилое помещение. В пользовании есть три квартиры.

Согласно открытым данным, заработок супруги за этот период составил 16,9 миллиона рублей. У нее есть автомобиль Audi Q7.

На несовершеннолетнего ребенка оформлена долевая собственность в квартире.

#Экономика#Новости
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