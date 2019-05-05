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Двое детей стали жертвами авиакатастрофы в Москве

5 мая 2019, 20:03
Фото: pixabay.com
Во время возгорания самолета в Москве в аэропорту Шереметьево погибли несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних, пишет СКР.

«Сейчас есть информация о 13 жертвах. Среди них двое детей», — говорится в публикации.

Уточняется, что по факту авиакатастрофы завели уголовное дело. В скором времени начнутся допросы пострадавших и очевидцев. По информации следствия, рассматриваются несколько версий происшествия.

Инцидент случился в воскресенье вечером, когда лайнер Sukhoi Superjet вылетел в Мурманск, но запросил аварийную посадку. При приземлении он загорелся, возгорание уже ликвидировали.

Добавим, что несколько государств уже отказались от этой модели самолета. В том числе в Мексике говорили о проблемах с двигателем.

Sukhoi Superjet 100 стал первым пассажирским самолетом, который создали в России после распада СССР. С его участием произошли три катастрофы. Самая крупная случилась в Индонезии в 2012 году, когда лайнер врезался в гору, погибли 45 человек.

Всего было собрано более 180 самолетов.

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#Новости#Происшествия
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