Двое детей стали жертвами авиакатастрофы в Москве

«Сейчас есть информация о 13 жертвах. Среди них двое детей», — говорится в публикации.
Уточняется, что по факту авиакатастрофы завели уголовное дело. В скором времени начнутся допросы пострадавших и очевидцев. По информации следствия, рассматриваются несколько версий происшествия.
Добавим, что несколько государств уже отказались от этой модели самолета. В том числе в Мексике говорили о проблемах с двигателем.
Sukhoi Superjet 100 стал первым пассажирским самолетом, который создали в России после распада СССР. С его участием произошли три катастрофы. Самая крупная случилась в Индонезии в 2012 году, когда лайнер врезался в гору, погибли 45 человек.
Всего было собрано более 180 самолетов.