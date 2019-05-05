Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче против «Краснодара»

«Результат игры получился положительный, а чувства от игры остались и положительные и отрицательные.
"Были вещи, которые не понравились, было что понравилось. Если глобально говорить, то в первом игра понравилась, а во втором не особо», — пояснил Карпин.
Он рассказал о планах на игроков, которые ранее получили травмы.
«У Рагнара Сигурдссона травма, будем надеяться, что с „Динамо“ будет играть. Арсений Логашов может тоже сыграть, но пока под вопросом», — рассказал тренер.
Команды встретились в воскресенье в рамках чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1.