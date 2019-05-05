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Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче против «Краснодара»

5 мая 2019, 18:59
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что ему не понравился второй тайм в игре против «Краснодара», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

«Результат игры получился положительный, а чувства от игры остались и положительные и отрицательные.

"Были вещи, которые не понравились, было что понравилось. Если глобально говорить, то в первом игра понравилась, а во втором не особо», — пояснил Карпин.

Он рассказал о планах на игроков, которые ранее получили травмы.

«У Рагнара Сигурдссона травма, будем надеяться, что с „Динамо“ будет играть. Арсений Логашов может тоже сыграть, но пока под вопросом», — рассказал тренер.

Команды встретились в воскресенье в рамках чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:1.

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