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Пассажирский самолет загорелся в московском аэропорту

5 мая 2019, 16:49
Фото: Instagram
В Москве в аэропорту Шереметьево в воскресенье произошло возгорание пассажирского самолета, сообщили очевидцы.

По информации УМЧС по Московской области, при совершении посадки загорелся самолет. Происшествие случилось в 18.30 мск, локализовать огонь удалось через 10 минут.

Отмечается, что к тушению огня привлекли 24 человека. Они используют 6 единиц техники.

Во время взлета произошло возгорание самолета Sukhoi Superjet, который должен был лететь в Мурманск. По предварительной информации, после взлета экипаж запросил аварийную посадку, а во время приземления самолет загорелся.

Telegram-каналы пишут о 10 жертвах и 6 пострадавших. Официально эта информация не подтверждается.

Известно, что на борту самолета было 78 пассажиров. Рейс выполнял перевозчик «Аэрофлот». На сайте воздушной гавани говорится об отмене рейса.

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#Новости#Происшествия
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