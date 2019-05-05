Пассажирский самолет загорелся в московском аэропорту

По информации УМЧС по Московской области, при совершении посадки загорелся самолет. Происшествие случилось в 18.30 мск, локализовать огонь удалось через 10 минут.
Отмечается, что к тушению огня привлекли 24 человека. Они используют 6 единиц техники.
Во время взлета произошло возгорание самолета Sukhoi Superjet, который должен был лететь в Мурманск. По предварительной информации, после взлета экипаж запросил аварийную посадку, а во время приземления самолет загорелся.
Telegram-каналы пишут о 10 жертвах и 6 пострадавших. Официально эта информация не подтверждается.
Известно, что на борту самолета было 78 пассажиров. Рейс выполнял перевозчик «Аэрофлот». На сайте воздушной гавани говорится об отмене рейса.