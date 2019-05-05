Тренер ФК «Краснодар» назвал «Ростов» неудобным соперником

У Мусаева спросили, почему команда в четвертый раз не может обыграть ростовчан. Он рассказал, что «Ростов» не очень удобный соперник.
«Не вижу здесь никакой проблемы, чемпионат России играет в такой футбол: 5 защитников, быстрые атаки, поставленные стандарты. Это не проблемы, это реалии футбола и мы должны находить ресурсы, чтобы их решать», — пояснил тренер.
Насчет текущего матча он рассказал, что «Краснодар» отдал концовку и футболисты не смогли удержать победный счет.
Игра прошла в воскресенье в рамках чемпионата России. Команды сыграли со счетом 1:1.
Изначально гол забил «Краснодар» на 25-й минуте, счет ростовчане сравняли на 89-й минуте.