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Тренер ФК «Краснодар» назвал «Ростов» неудобным соперником

5 мая 2019, 18:49
Фото: pixabay.com
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что «Ростов» является для них неудобным соперником, сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

У Мусаева спросили, почему команда в четвертый раз не может обыграть ростовчан. Он рассказал, что «Ростов» не очень удобный соперник.

«Не вижу здесь никакой проблемы, чемпионат России играет в такой футбол: 5 защитников, быстрые атаки, поставленные стандарты. Это не проблемы, это реалии футбола и мы должны находить ресурсы, чтобы их решать», — пояснил тренер.

Насчет текущего матча он рассказал, что «Краснодар» отдал концовку и футболисты не смогли удержать победный счет.

Игра прошла в воскресенье в рамках чемпионата России. Команды сыграли со счетом 1:1.

Изначально гол забил «Краснодар» на 25-й минуте, счет ростовчане сравняли на 89-й минуте.

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