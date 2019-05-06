Мост из бюстгальтеров соорудили в Ростовской области

Выяснилось, что связанные бюстгальтеры — это часть акции «Бюст-мост», направленной на привлечение внимания к проблеме рака груди. Для проведения этой акции женщин приглашали сдать один свой бюстгальтер, взамен они получали информацию о том, как пройти обследование.