rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мост из бюстгальтеров соорудили в Ростовской области

6 мая 2019, 18:17
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Каменск-Шахтинском в Ростовской области появился необычный мост из связанных вместе бюстгальтеров, фото объекта появилось в соцсетях.

Выяснилось, что связанные бюстгальтеры — это часть акции «Бюст-мост», направленной на привлечение внимания к проблеме рака груди. Для проведения этой акции женщин приглашали сдать один свой бюстгальтер, взамен они получали информацию о том, как пройти обследование.

Далее пожертвованные предметы женского гардероба были связаны между собой и собраны в арт-объект — «Бюст-мост». Известно, что акция является международной, в настоящее время к ней присоединились 127 городов России.

Жители Ростовской области по-разному отнеслись к необычной акции. Один из подписчиков пошутил, что кто-то выехал на русалок рыбачить. «Для привлечения внимания нужно делать диспансеризацию качественной, удобной и доступной», — отметила одна из ростовчанок.

Материалы по теме
В России ученые изобрели прибор для диагностики рака Больных раком мозга людей опросили о предшествующих диагностике симптомахФранцузский режиссер Аньес Варда умерла от рака в возрасте 90 лет
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58