Около 180 млн руб направят на ремонт трамвайных путей в Таганроге

Губернатор сообщил, что финансирование работ будет осуществляться в два этапа. На реализацию первого этапа будет выделено 56 миллионов рублей, второго — более 130 миллионов рублей. «Состояние трамвайных путей в Таганроге очень плохое. Это даст нам возможность приобретать новый транспорт для Таганрога», — пояснил глава региона.
По словам Василия Голубева в текущем году планируется завершить проектирование, а основной этап работ будет начат в 2020 году.
Он также отметил, что почти треть жителей Таганрога пользуются трамваями для передвижений по городу.