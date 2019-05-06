rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около 180 млн руб направят на ремонт трамвайных путей в Таганроге

6 мая 2019, 18:51
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области намерены направить свыше180 миллионов рублей на ремонт трамвайных путей в Таганроге, сообщил глава региона Василий Голубев в эфире программы «Главные о главном».

Губернатор сообщил, что финансирование работ будет осуществляться в два этапа. На реализацию первого этапа будет выделено 56 миллионов рублей, второго — более 130 миллионов рублей. «Состояние трамвайных путей в Таганроге очень плохое. Это даст нам возможность приобретать новый транспорт для Таганрога», — пояснил глава региона.

По словам Василия Голубева в текущем году планируется завершить проектирование, а основной этап работ будет начат в 2020 году.

Он также отметил, что почти треть жителей Таганрога пользуются трамваями для передвижений по городу.

Материалы по теме
В Ростове меняется схема двух трамваев из-за ремонта улицыТрое пострадали в ДТП с трамваем в Краснодаре
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28