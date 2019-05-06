Около 180 млн руб направят на ремонт трамвайных путей в Таганроге

Губернатор сообщил, что финансирование работ будет осуществляться в два этапа. На реализацию первого этапа будет выделено 56 миллионов рублей, второго — более 130 миллионов рублей. «Состояние трамвайных путей в Таганроге очень плохое. Это даст нам возможность приобретать новый транспорт для Таганрога», — пояснил глава региона.