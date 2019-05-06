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Прокуратура нашла просроченные лекарства в двух больницах в Ростове

6 мая 2019, 14:58
Фото: pxhere.com
Факты использования медикаментов с истекшими сроками годности выявила прокуратура в двух больницах в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства.

Непригодные для лечения пациентов медикаменты использовали при оказании неотложной помощи в МБУЗ «Городская поликлиника № 5 Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Городская поликлиника № 16 Ростова-на-Дону».

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в указанных больницах не в полной мере соответствовали гигиеническим требованиям кабинеты приема врачей и ненадлежащим образом осуществлялся учет качества работы воздушных стерилизаторов медицинского инвентаря.

Отмечается, что за выявленные нарушения медучреждения заплатили штраф. в размере 30 тысяч рублей.

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#Новости#Происшествия
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