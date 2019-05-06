Прокуратура нашла просроченные лекарства в двух больницах в Ростове

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в указанных больницах не в полной мере соответствовали гигиеническим требованиям кабинеты приема врачей и ненадлежащим образом осуществлялся учет качества работы воздушных стерилизаторов медицинского инвентаря.