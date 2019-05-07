«Диктант Победы» в Ростовской области написали более 5 тысяч человек

Акция прошла на пяти площадках Ростовской области: в историческом парке «Россия — моя история», Донской государственной публичной библиотеке, Южном федеральном университете, Таганрогском институте имени А. П. Чехова, Центральной городской библиотеке имени М. Горького в Батайске.
По словам министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной, цель диктанта — объединить общество, чтобы еще раз вспомнить о годах Великой Отечественной войны и проверить свои знания о важных исторических вехах страны.
На работу участникам отводилось 45 минут, диктант состоял из 20 вопросов. Результаты диктанта будут опубликованы 12 июня, в День России, на сайте диктантпобеды.рф. Кстати, желающие принять участие в акции, могут сделать это в режиме онлайн.