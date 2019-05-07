rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Диктант Победы» в Ростовской области написали более 5 тысяч человек

7 мая 2019, 18:48
Фото: donland.ru
Свыше пяти тысяч школьников и студентов в Ростовской области приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы», говорится на сайте регионального правительства.

Акция прошла на пяти площадках Ростовской области: в историческом парке «Россия — моя история», Донской государственной публичной библиотеке, Южном федеральном университете, Таганрогском институте имени А. П. Чехова, Центральной городской библиотеке имени М. Горького в Батайске.

По словам министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной, цель диктанта — объединить общество, чтобы еще раз вспомнить о годах Великой Отечественной войны и проверить свои знания о важных исторических вехах страны.

На работу участникам отводилось 45 минут, диктант состоял из 20 вопросов. Результаты диктанта будут опубликованы 12 июня, в День России, на сайте диктантпобеды.рф. Кстати, желающие принять участие в акции, могут сделать это в режиме онлайн.

Материалы по теме
Ростов-на-Дону может стать столицей Тотального диктанта«Диктант Победы» пройдет в Ростове 7 мая
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00