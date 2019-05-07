Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета совершил ошибки

Напомним, что трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая, в воскресенье. Из-за пожара в самолете, следовавшем в Мурманск, погиб 41 человек. Самолет вернулся на аварийную посадку спустя менее получаса после взлета. Стойки шасси при заходе на посадку надломились и их детали попали в двигатель, из-за чего началось возгорание.