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Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета совершил ошибки

7 мая 2019, 15:17
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Причиной трагедии в аэропорту Шереметьево могли стать ошибки, допущенные экипажем самолета SSJ-100, пишет издание «Новые известия» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Черные ящики» самолета пока не расшифрованы, но специалисты уверены, что скорость снижения «Сухого» оказалась слишком высокой, из-за чего он слишком жестко приземлился на взлетно-посадочную полосу.

Также, по мнению экспертов, экипаж не сумел стабилизировать воздушное судно в посадочном положении, пытаясь занизить нос самолета. Это могло привести к «скачкам» борта, из-за которых пассажиры хвостовой части оказались травмированными и не смогли выбраться из горящего салона.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», пожарные расчеты прибыли на место крушения самолета слишком поздно, когда пламя распространилось. Причина может крыться в том, что сигнал тревоги был дан с опозданием.

Напомним, что трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая, в воскресенье. Из-за пожара в самолете, следовавшем в Мурманск, погиб 41 человек. Самолет вернулся на аварийную посадку спустя менее получаса после взлета. Стойки шасси при заходе на посадку надломились и их детали попали в двигатель, из-за чего началось возгорание.

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#Новости#Происшествия
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