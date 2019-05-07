Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета совершил ошибки

«Черные ящики» самолета пока не расшифрованы, но специалисты уверены, что скорость снижения «Сухого» оказалась слишком высокой, из-за чего он слишком жестко приземлился на взлетно-посадочную полосу.
Также, по мнению экспертов, экипаж не сумел стабилизировать воздушное судно в посадочном положении, пытаясь занизить нос самолета. Это могло привести к «скачкам» борта, из-за которых пассажиры хвостовой части оказались травмированными и не смогли выбраться из горящего салона.
Кроме того, по данным «Коммерсанта», пожарные расчеты прибыли на место крушения самолета слишком поздно, когда пламя распространилось. Причина может крыться в том, что сигнал тревоги был дан с опозданием.
Напомним, что трагедия в аэропорту Шереметьево произошла 5 мая, в воскресенье. Из-за пожара в самолете, следовавшем в Мурманск, погиб 41 человек. Самолет вернулся на аварийную посадку спустя менее получаса после взлета. Стойки шасси при заходе на посадку надломились и их детали попали в двигатель, из-за чего началось возгорание.