Почти 40 мобильников пытались передать в ИК Ростовской области за 2 дня

В понедельник два мобильных телефона в пакете с чаем пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах. В этот же день возле ИК-12 в Каменске-Шахтинском задержали перебросчика с пятью свертками, один сверток злоумышленник уже успел перекинуть на территорию колонии. Всего в шести свертках сотрудники ИК нашли 29 мобильных телефонов.
Во вторник сотрудники ИК-14 в Новочеркасске задержали ранее отбывавшего срок в этой колонии мужчину, который намеревался перекинуть на режимную территорию восемь мобильников.
Отмечается, что по всем фактам проводят проверки.