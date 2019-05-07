Почти 40 мобильников пытались передать в ИК Ростовской области за 2 дня

В понедельник два мобильных телефона в пакете с чаем пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах. В этот же день возле ИК-12 в Каменске-Шахтинском задержали перебросчика с пятью свертками, один сверток злоумышленник уже успел перекинуть на территорию колонии. Всего в шести свертках сотрудники ИК нашли 29 мобильных телефонов.