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Почти 40 мобильников пытались передать в ИК Ростовской области за 2 дня

7 мая 2019, 13:44
Фото: 61.фсин.рф
В Ростовской области за два дня сотрудники службы исполнения наказания пресекли попытки передачи спецконтингенту почти 40 мобильных телефонов, сообщило региональное ГУФСИН.

В понедельник два мобильных телефона в пакете с чаем пытались передать в СИЗО-4 в Шахтах. В этот же день возле ИК-12 в Каменске-Шахтинском задержали перебросчика с пятью свертками, один сверток злоумышленник уже успел перекинуть на территорию колонии. Всего в шести свертках сотрудники ИК нашли 29 мобильных телефонов.

Во вторник сотрудники ИК-14 в Новочеркасске задержали ранее отбывавшего срок в этой колонии мужчину, который намеревался перекинуть на режимную территорию восемь мобильников.

Отмечается, что по всем фактам проводят проверки.

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#Новости#Происшествия
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