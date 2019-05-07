Ростовчане сомневаются, что в самолет попала молния

Пользователи поделились своим мнением в Интернете. «Молния в ясное небо? Эта история выгодна только для производителя самолетов, и нам ее активно навязывают! Наши самолеты как всегда отстающие!», — написал под видео с катастрофой пользователь Егор Ковальский.