Ростовчане сомневаются, что в самолет попала молния

Пользователи поделились своим мнением в Интернете. «Молния в ясное небо? Эта история выгодна только для производителя самолетов, и нам ее активно навязывают! Наши самолеты как всегда отстающие!», — написал под видео с катастрофой пользователь Егор Ковальский.
«Да вообще-то самолеты проходят проверку на устойчивость к молнии. Сложно представить, сколько ударов молнии поражает самолеты в сутки по всему миру», — сомневается пользователь под ником «Любимый Случай».
«Ну конечно молнии, а не дебилизм российский», — написал пользователь kizill1524.
Досталось и авиакомпании «Аэрофлот», которую обвиняют в халатности.
«Позор аэрофлоту, который прогнулся перед государством и закупил эти дроволеты, которые не прошли проверку ни в одной стране, в огромном количестве. Надеюсь, этот инцидент заставит руководство пересмотреть стратегию развития компании», — поделился korzu_n.
«Опасно летать на российских кукурузниках», — подвела итог Кристина Гуляева.
Также в комментариях пользователи поделились друг с другом ссылкой на петицию против эксплуатации печально известного Sukhoi Superjet 100. Ее подписали почти 150 тыс человек.