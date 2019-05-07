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Ростовчане сомневаются, что в самолет попала молния

7 мая 2019, 14:43
Фото: pxhere.com
Ростовчане не верят, что трагедия в Шереметьево произошла из-за молнии, сообщают жители в социальных сетях.

Пользователи поделились своим мнением в Интернете. «Молния в ясное небо? Эта история выгодна только для производителя самолетов, и нам ее активно навязывают! Наши самолеты как всегда отстающие!», — написал под видео с катастрофой пользователь Егор Ковальский.

«Да вообще-то самолеты проходят проверку на устойчивость к молнии. Сложно представить, сколько ударов молнии поражает самолеты в сутки по всему миру», — сомневается пользователь под ником «Любимый Случай».

«Ну конечно молнии, а не дебилизм российский», — написал пользователь kizill1524.

Досталось и авиакомпании «Аэрофлот», которую обвиняют в халатности.

«Позор аэрофлоту, который прогнулся перед государством и закупил эти дроволеты, которые не прошли проверку ни в одной стране, в огромном количестве. Надеюсь, этот инцидент заставит руководство пересмотреть стратегию развития компании», — поделился korzu_n.

«Опасно летать на российских кукурузниках», — подвела итог Кристина Гуляева.

Также в комментариях пользователи поделились друг с другом ссылкой на петицию против эксплуатации печально известного Sukhoi Superjet 100. Ее подписали почти 150 тыс человек.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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