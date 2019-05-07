Свалка на месте субботника образовалась в Кумженской роще в Ростове

Ситуацию прояснил один из тех, кто собирал мусор в роще. «Я один из тех, кто это убирал. Договорились с управляющей компанией, должен был человек на квадроцикле с прицепом собрать и увезти. Мы убрали, а толку, если дальше никто ничего не сделал», — написал ростовчанин.