Свалка на месте субботника образовалась в Кумженской роще в Ростове

«Какие-то молодцы проводили соревнования по сбору мусора. Все отлично, собрали в мешки, подписали и… уехали! А никто не подумал, что их надо бы дотащить до того места, куда может подъехать машина и забрать мусор», — написала автор фотографий.
Как пишет ростовчанка, мешки с мусором пролежали в роще около трех недель, их уже начали потрошить вороны. В итоге на месте мешков с собранным мусором образовалась свалка.
Ситуацию прояснил один из тех, кто собирал мусор в роще. «Я один из тех, кто это убирал. Договорились с управляющей компанией, должен был человек на квадроцикле с прицепом собрать и увезти. Мы убрали, а толку, если дальше никто ничего не сделал», — написал ростовчанин.
Многие пользователи поддержали ростовчанина и посоветовали остальным горожанам не фотографировать место свалки, а вынести мусор до того места, откуда его смогут забрать.