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Три здания эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании в Ростове

7 мая 2019, 17:09
Фото: Ростов Главный - новости Ростов
Два торговых центра и бизнес-центр в Ростове-на-Дону эвакуировали во вторник из-за ложных сообщений о минировании, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Утром поступило сообщение в полицию о том, что торговый центр «Талер» заминирован. Позже в правоохранительные органы поступил анонимный звонок, неизвестный рассказал о том, что в торговом центре «Мегамаг» также заложена бомба.

«Вечером поступил еще один звонок о минировании бизнес-центра „Кристалл“. Всех людей из зданий эвакуировали, ничего опасного не обнаружено», — отметил источник.

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила о том, что угрозы для населения нет. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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