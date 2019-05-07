Три здания эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании в Ростове

Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила о том, что угрозы для населения нет. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.