Три здания эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании в Ростове

Утром поступило сообщение в полицию о том, что торговый центр «Талер» заминирован. Позже в правоохранительные органы поступил анонимный звонок, неизвестный рассказал о том, что в торговом центре «Мегамаг» также заложена бомба.
«Вечером поступил еще один звонок о минировании бизнес-центра „Кристалл“. Всех людей из зданий эвакуировали, ничего опасного не обнаружено», — отметил источник.
Пресс-служба правительства Ростовской области сообщила о том, что угрозы для населения нет. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.