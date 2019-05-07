В Азове археологи нашли древнюю кровать с подогревом

«В рамках этой программы мы уточняем информацию о памятниках археологии в Азове. На участке по улице Энгельса на небольшой глубине обнаружен жилой комплекс с лежанкой с внутренним подогревом. Их придумали на Дальнем Востоке две тысячи лет назад. Собой кровать представляет отопительное сооружение, к нему пристраивалась конструкция из кирпича, внутри них проделывается отверстие, по которому горячий воздух из печи шел к дымоходу, а затем к вытяжке. Пока дым шел внутри лежанки, кровать разогревалась», — говорит Масловский.