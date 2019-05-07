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В Азове археологи нашли древнюю кровать с подогревом

7 мая 2019, 12:14
Фото: Андрей Масловский / Азовский музей-заповедник
Лежанку с подогревом начала XVII века обнаружили археологи во время раскопок в Азове Ростовской области, сообщил RostovGazeta заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Андрей Масловский.

В настоящий момент проводится широкомасштабная госпрограмма по уточнению границ археологических памятников. Чем и занимаются археологи Азовского музея.

«В рамках этой программы мы уточняем информацию о памятниках археологии в Азове. На участке по улице Энгельса на небольшой глубине обнаружен жилой комплекс с лежанкой с внутренним подогревом. Их придумали на Дальнем Востоке две тысячи лет назад. Собой кровать представляет отопительное сооружение, к нему пристраивалась конструкция из кирпича, внутри них проделывается отверстие, по которому горячий воздух из печи шел к дымоходу, а затем к вытяжке. Пока дым шел внутри лежанки, кровать разогревалась», — говорит Масловский.

Раскаленный дым вместе с горячим воздухом проходил по лежанке и выходил на улицу. Таких находок в нашей области немного, добавил эксперт.

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