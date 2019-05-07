В развитие компании «Атоммашэкспорт» Сбербанк вложит 100 млн руб

Деньги выдаются на 4 года, средства направят на покупку нового оборудования, в частности токарно-карусельного станка производства Чехии. Станок используют для изготовления оборудования атомных и тепловых станций и высокотехнологичной трубопроводной арматуры для распределительных сетей нефтегазовых компаний.
Договор об инвестиционном финансировании стороны подписали 6 мая. Это не первый вклад Сбербанка в развитие компании, которая использует инвестированные средства на расширение ассортимента продукции, увеличение географии поставок и контрактной базы.
«Атоммашэкспорт» входит в Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения и занимается комплексными разработками в области тепловой и атомной энергетики. Производственная база компании включает самое современное оборудование для обработки металла.
«Специфическая черта отрасли, в которой работает „Атоммашэкспорт“ — длительный производственный цикл и наукоемкость продукции. С учетом широкого опыта банка и экспертизы проектов в данной отрасли, для клиента было сформировано индивидуальное финансовое решение. Финансирование проекта гибко вписалось в график действующей контрактной базы, обеспечивая оптимальные сроки ввода оборудования в эксплуатацию. „Атоммашэкспорт“ — наш долгосрочный партнер и значимый клиент. Мы высоко оцениваем развитие компании и поддерживаем амбициозные инвестиционные проекты, направленные на развитие потенциала наших клиентов и рынка в целом», — прокомментировал исполняющий обязанности управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.