В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы

В общей сложности в параде Победы торжественным маршем пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО. Так, в состав механизированной колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе впервые бронеавтомобили «Тайфуненок» и «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», а также бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».