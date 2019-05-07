В Ростове прошла генеральная репетиция парада Победы

На Театральной площади Ростова-на-Дону 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. RostovGazeta стало известно, что военный парад 9 мая откроют барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса. Механизированную колонну возглавят танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».
В общей сложности в параде Победы торжественным маршем пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО. Так, в состав механизированной колонны включено более 60 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе впервые бронеавтомобили «Тайфуненок» и «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет-ДМ», а также бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
Всего на территории Южного военного округа 9 мая состоится 10 военных парадов в Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
Ранее сообщалось, что военные специалисты провели подготовку техники времен Великой Отечественной войны, которая будет задействована в Ростове во время парада 9 мая. На машинах проверили основные узлы и механизмы, обновили внешний вид корпусов.