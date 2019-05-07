В Ростовской области маршрутчика подозревают в изнасиловании пассажирки

По информации ведомства, 38-летний мужчина был задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Он является водителем маршрутного такси. По версии следствия, мужчина 5 мая, находясь в салоне автомобиля, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова-на-Дону. После этого он изнасиловал девушку.
«Следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.