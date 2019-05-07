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В Ростовской области маршрутчика подозревают в изнасиловании пассажирки

7 мая 2019, 17:35
Фото: pixabay.com
В Ростовской области было возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки, говорится в сообщении регионального Следкома.

По информации ведомства, 38-летний мужчина был задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Он является водителем маршрутного такси. По версии следствия, мужчина 5 мая, находясь в салоне автомобиля, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова-на-Дону. После этого он изнасиловал девушку.

«Следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.

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