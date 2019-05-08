День победы в Ростове: «Бессмертный полк», акция «Синий платочек» и салют

«В 10.00 по традиции на Театральной площади состоится парад Победы, в котором примут участие представители всех родов войск, дислоцирующихся в Ростовской области. Также по площади пройдут бронеавтомобили, танки и другая военная техника. Впервые в составе механизированной колонны примет участие бронеавтомобиль „Тайфуненок“. Сразу после парада состоится флешмоб „За Победу“, в котором будет задействовано 2,5 тысячи участников», — сказано в сообщении.