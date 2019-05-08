День победы в Ростове: «Бессмертный полк», акция «Синий платочек» и салют

«В 10.00 по традиции на Театральной площади состоится парад Победы, в котором примут участие представители всех родов войск, дислоцирующихся в Ростовской области. Также по площади пройдут бронеавтомобили, танки и другая военная техника. Впервые в составе механизированной колонны примет участие бронеавтомобиль „Тайфуненок“. Сразу после парада состоится флешмоб „За Победу“, в котором будет задействовано 2,5 тысячи участников», — сказано в сообщении.
С 8.00 начнется сбор всех участников шествия «Бессмертный полк» на площади Карла Маркса.
«Движение участников начнется в 10.00, и продолжится до ул. Большая Садовая. По самой Театральной площади „Бессмертный полк“ пройдет под песню „Журавли“. После шествия полка все желающие смогут сфотографироваться с военной техникой возле здания бывшего кинотеатра „Ростов“», — отметили в сообщении.
Параллельно с этим праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.
Так, в парке имени Горького с 8.00 утра начнется выставка современной техники, реконструкция Дня Победы «Весна 45 года», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. В нижней части парка состоится катание детей на военных легковых автомобилях.
В парке имени Островского праздничная программа «Наша Великая Победа» начнется с возложения цветов к барельефу павшим воинам в 11.00. После этого пройдут мастер-классы «Подарок ветерану», музыкальный марафон «Победы песни» (свободный микрофон), праздничный концерт.
В музее «Россия — моя история» пройдет фестиваль военного кино, во время которого состоится показ советских кинолент, начиная с 12.00: «Горячий снег», «Иваново детство», «Баллада о солдате». После каждого сеанса состоятся лекции.
Атмосферу 9 мая 1945 года воссоздадут в Ростове-на-Дону в рамках проекта «РиоРита — радость Победы» в парке 1 Мая в 18.00.
В рамках концерта «В шесть часов вечера после войны» зазвучат мелодии 30–40-х годов в исполнении военных духовых оркестров. В основу реконструкции легла атмосфера, которую современники памятных событий описали как «ликование, сирень, танцы и музыка» — рассказали в пресс-службе.
Под конец вечера в 18.00 на Театральной площади состоятся праздничный гала-концерт и всероссийская акция «Синий платочек», во время которого под вальс Клавдии Шульженко волонтеры будут раздавать синие платочки. Завершится праздник в 22.00 фейерверком и салютом в Суворовском микрорайоне.