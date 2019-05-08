rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Доход прокурора Ростовской области вырос за год на 330 тысяч рублей

8 мая 2019, 14:54
Фото: prokuror-rostov.ru
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов заработал в 2018 году 2,9 миллиона рублей, следует из документов о его доходах, опубликованных на сайте ведомства.

За год заработок Юрия Баранова увеличился на 337,8 тысячи рублей или 13%. Кроме того, как и в 2017 году, в его собственности находятся два гаража, общая площадь которых составляет порядка 40 квадратных метров, а также ⅔ жилого дома площадью 107,6 квадратов. Кроме того, прокурору принадлежит ⅔ земельного участка на 2,4 тысячи квадратных метров. В пользовании у Баранова находится квартира 89,6 площадью квадратных метров.

Доход супруги Юрия Баранова составил 11 тысяч рублей, тогда как в 2017 году ее заработок был всего 2,4 тысячи рублей. На нее также зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz GLK-Class.

Как стало известно ранее, прокурор по Южному федеральному округу Андрей Кикоть также отчитался о своих доходах. Его заработок за 2018 год составил 4,3 миллиона рублей, тогда как его супруга принесла в семейный бюджет более 21 миллиона рублей.

Материалы по теме
Четырех краснодарских депутатов лишили мандата за сокрытие доходов и автоДоход сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой вырос в шесть раз
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28