Доход прокурора Ростовской области вырос за год на 330 тысяч рублей

За год заработок Юрия Баранова увеличился на 337,8 тысячи рублей или 13%. Кроме того, как и в 2017 году, в его собственности находятся два гаража, общая площадь которых составляет порядка 40 квадратных метров, а также ⅔ жилого дома площадью 107,6 квадратов. Кроме того, прокурору принадлежит ⅔ земельного участка на 2,4 тысячи квадратных метров. В пользовании у Баранова находится квартира 89,6 площадью квадратных метров.
Доход супруги Юрия Баранова составил 11 тысяч рублей, тогда как в 2017 году ее заработок был всего 2,4 тысячи рублей. На нее также зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz GLK-Class.
Как стало известно ранее, прокурор по Южному федеральному округу Андрей Кикоть также отчитался о своих доходах. Его заработок за 2018 год составил 4,3 миллиона рублей, тогда как его супруга принесла в семейный бюджет более 21 миллиона рублей.