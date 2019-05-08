Доход прокурора Ростовской области вырос за год на 330 тысяч рублей

За год заработок Юрия Баранова увеличился на 337,8 тысячи рублей или 13%. Кроме того, как и в 2017 году, в его собственности находятся два гаража, общая площадь которых составляет порядка 40 квадратных метров, а также ⅔ жилого дома площадью 107,6 квадратов. Кроме того, прокурору принадлежит ⅔ земельного участка на 2,4 тысячи квадратных метров. В пользовании у Баранова находится квартира 89,6 площадью квадратных метров.