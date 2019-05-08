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Грамоты о присвоении почетных званий получили поселки Ростовской области

8 мая 2019, 12:55
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил представителям населенных пунктов грамоты о присвоении почетных званий, сообщило правительство.

В частности, поселку Чертково присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести», Белой Калитве — «Город воинской доблести», а станице Каргинской Боковского района — «Рубеж воинской доблести».

Почетные звания присваивают городам и селам, в которых в годы ВОВ проходили наиболее ожесточенные бои между Красной армией и немецко-фашистскими захватчиками, унесшие сотни жизней.

Торжественная церемония вручения грамот прошла в Ростове в драмтеатре Горького, в котором собрались представители власти области, муниципалитетов и участники ВОВ.

В ходе мероприятия Василий Голубев лично вручил знак губернатора Ростовской области «За ратную службу» девяти ветеранам.

«День Победы — священный праздник, объединяющий нас всех. Мы отдаем дань памяти защитникам Ростовской области и передаем „эстафету памяти“ новым поколениям», — подчеркнул Василий Голубев.

Кроме того, губернатор сообщил присутствующим, что в следующем году, в который отметят 75-ю годовщину Победы в кровопролитной войне, в области начнет работу военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», созданный на пожертвования жителей региона. По словам Голубева, это станет жестом благодарности нынешнего поколения отстоявшим свободу родного края ветеранам.

Закончилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

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