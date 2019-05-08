Грамоты о присвоении почетных званий получили поселки Ростовской области

В частности, поселку Чертково присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести», Белой Калитве — «Город воинской доблести», а станице Каргинской Боковского района — «Рубеж воинской доблести».
Почетные звания присваивают городам и селам, в которых в годы ВОВ проходили наиболее ожесточенные бои между Красной армией и немецко-фашистскими захватчиками, унесшие сотни жизней.
Торжественная церемония вручения грамот прошла в Ростове в драмтеатре Горького, в котором собрались представители власти области, муниципалитетов и участники ВОВ.
В ходе мероприятия Василий Голубев лично вручил знак губернатора Ростовской области «За ратную службу» девяти ветеранам.
«День Победы — священный праздник, объединяющий нас всех. Мы отдаем дань памяти защитникам Ростовской области и передаем „эстафету памяти“ новым поколениям», — подчеркнул Василий Голубев.
Кроме того, губернатор сообщил присутствующим, что в следующем году, в который отметят 75-ю годовщину Победы в кровопролитной войне, в области начнет работу военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», созданный на пожертвования жителей региона. По словам Голубева, это станет жестом благодарности нынешнего поколения отстоявшим свободу родного края ветеранам.
Закончилось торжественное мероприятие праздничным концертом.