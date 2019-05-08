Грамоты о присвоении почетных званий получили поселки Ростовской области

Кроме того, губернатор сообщил присутствующим, что в следующем году, в который отметят 75-ю годовщину Победы в кровопролитной войне, в области начнет работу военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», созданный на пожертвования жителей региона. По словам Голубева, это станет жестом благодарности нынешнего поколения отстоявшим свободу родного края ветеранам.