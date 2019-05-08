Крупная авария произошла на Зоологической в Ростове, пострадали двое

«Авария произошла на улице Зоологической. Здесь столкнулись две легковушки», — сказано в сообщении.
Автор публикации разместил снимок, на котором показал последствия дорожно-транспортного происшествия. На нем видно две разбитые машины, рядом находится скорая.
Пользователи написали в комментариях, что после 23.00 на этом перекрестке отключают светофоры и появляются лихачи. По их мнению, по этой причине происходят аварии. По информации местных СМИ, в аварии пострадали два человека.
Добавим, что в текущем году в регионе в авариях погибли 93 человека. Это на 5% больше, чем годом ранее.