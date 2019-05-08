На два часа продлили время сбора участников «Бессмертного полка» в Ростове

При этом место сбора остается прежним, всех желающих пойти в «Бессмертном полку» ждут на площади Карла Маркса. Здесь с самого утра будут работать полевые кухни, точки по продаже питьевой воды, биотуалеты.
Перед тем, как стать в строй, участникам предстоит пройти через рамку металлоискателя.
Колонна пройдет от площади по Советской, выйдет на Театральную площадь и оттуда по Большой Садовой дойдет до Ворошиловского проспекта. На протяжении всего маршрута будут дежурить медики.
Напомним, в 2019 году впервые в шествии примут участие воспитанники художественной школы с портретами своих героев, которые они написали самостоятельно.