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На два часа продлили время сбора участников «Бессмертного полка» в Ростове

8 мая 2019, 14:06
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону время сбора участников патриотической акции «Бессмертный полк» продлили до 10 часов утра, сообщило областное правительство.

При этом место сбора остается прежним, всех желающих пойти в «Бессмертном полку» ждут на площади Карла Маркса. Здесь с самого утра будут работать полевые кухни, точки по продаже питьевой воды, биотуалеты.

Перед тем, как стать в строй, участникам предстоит пройти через рамку металлоискателя.

Колонна пройдет от площади по Советской, выйдет на Театральную площадь и оттуда по Большой Садовой дойдет до Ворошиловского проспекта. На протяжении всего маршрута будут дежурить медики.

Напомним, в 2019 году впервые в шествии примут участие воспитанники художественной школы с портретами своих героев, которые они написали самостоятельно.

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