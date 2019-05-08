rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти на 20% сократилось число ДТП в Ростовской области в 2019 году

8 мая 2019, 04:40
Фото: pixabay.com
За первый квартал 2019 года в Ростовской области произошло 618 дорожно-транспортных происшествий, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В автомобильных авариях погибло 93 человека, около 800 получили ранения. При этом число ДТП в регионе за первые три месяца года снизилось на 19,3%, а число раненых сократилось на 15,3%.

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в региональном правительстве губернатор Василий Голубев отметил, что установка систем фотовидеофиксации является важным стимулом для соблюдения правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП.

Так, в настоящее время на территории Ростовской области установлено 267 комплексов автофиксации нарушений ПДД, в том числе 106 — работают в Ростове. Однако из 55 муниципальных образований в регионе только в двух используют комплексы, находящиеся в собственности территорий. В связи с этим глава области призвал муниципалитеты развивать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Надо подумать, как стимулировать муниципалитеты, развивающие у себя систему автофиксации. Если средства от штрафов будут, хотя бы частично, оставаться на территориях, работать на территории, то это принесет очевидную пользу», — предложил Голубев.

Ранее фиксирующие парковку камеры начали работать на Шолохова в Ростове.

Материалы по теме
В Петербурге в результате ДТП погиб человекВ Ростове грузовик спровоцировал массовое ДТП
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28