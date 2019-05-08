Почти на 20% сократилось число ДТП в Ростовской области в 2019 году

В автомобильных авариях погибло 93 человека, около 800 получили ранения. При этом число ДТП в регионе за первые три месяца года снизилось на 19,3%, а число раненых сократилось на 15,3%.
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в региональном правительстве губернатор Василий Голубев отметил, что установка систем фотовидеофиксации является важным стимулом для соблюдения правил дорожного движения, особенно на аварийно-опасных участках дорог, в местах концентрации ДТП.
Так, в настоящее время на территории Ростовской области установлено 267 комплексов автофиксации нарушений ПДД, в том числе 106 — работают в Ростове. Однако из 55 муниципальных образований в регионе только в двух используют комплексы, находящиеся в собственности территорий. В связи с этим глава области призвал муниципалитеты развивать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД.
«Надо подумать, как стимулировать муниципалитеты, развивающие у себя систему автофиксации. Если средства от штрафов будут, хотя бы частично, оставаться на территориях, работать на территории, то это принесет очевидную пользу», — предложил Голубев.