Почти на 20% сократилось число ДТП в Ростовской области в 2019 году

Так, в настоящее время на территории Ростовской области установлено 267 комплексов автофиксации нарушений ПДД, в том числе 106 — работают в Ростове. Однако из 55 муниципальных образований в регионе только в двух используют комплексы, находящиеся в собственности территорий. В связи с этим глава области призвал муниципалитеты развивать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД.