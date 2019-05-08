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Половину спецтехники в Ростове переведут на газомоторное топливо

8 мая 2019, 04:42
Фото: pixabay.com
К 2020 году в Ростове-на-Дону планируется перевести на газомоторное топливо автобусы, коммунальные и сельскохозяйственные машины, говорится в сообщении министерства промышленности Ростовской области.

Всего к началу будущего года в столице региона будет переведено на газомоторное топливо 50% всей спецтехники. Так, в настоящее время в Ростовской области на метане уже работают 800 пассажирских автобусов и три тысячи автомобилей такси.

Сообщается также, что в 2019 году объем субсидий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива, достигает 900 миллионов рублей.

К концу 2020 года на территории Ростовской области планируется построить около 50 газовых заправочных комплексов. Новые заправки должны появиться в Ростове, Аксае, Белой Калитве, Волгодонске и других населенных пунктах области.

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