Половину спецтехники в Ростове переведут на газомоторное топливо

Всего к началу будущего года в столице региона будет переведено на газомоторное топливо 50% всей спецтехники. Так, в настоящее время в Ростовской области на метане уже работают 800 пассажирских автобусов и три тысячи автомобилей такси.
Сообщается также, что в 2019 году объем субсидий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива, достигает 900 миллионов рублей.
К концу 2020 года на территории Ростовской области планируется построить около 50 газовых заправочных комплексов. Новые заправки должны появиться в Ростове, Аксае, Белой Калитве, Волгодонске и других населенных пунктах области.