Регоператор и администрация района Ростова ликвидировали незаконную свалку

«Мы активно взаимодействуем с администрациями и ликвидируем подобные свалочные очаги. Чаще всего они образуются из-за недобросовестных водителей автомобилей, скидывающих мусор.Но в данном случае, в том числе и ростовчане, проживающие в рядом расположенных домах, в течение длительного времени сбрасывали на пустырь строительные отходы, крупногабаритные и ТКО, вместо того, чтобы относить их в мульды. Мы пытаемся донести, что чистый город начинается с каждого из нас! Пока жители будут сбрасывать мусор на землю, количество свалок значительно увеличится и ликвидировать их все будет просто невозможно», - прокомментировал руководитель управления экоконтроля ГК «Чистый город» Роман Федченко.