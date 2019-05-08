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Регоператор и администрация района Ростова ликвидировали незаконную свалку

8 мая 2019, 09:10
Фото: ГК «Чистый город»
Региональный оператор ГК «Чистый город» совместно с администрациями районов города Ростова-на-Дону на сегодняшний день ликвидировал больше 20 свалочных очагов.

В этот раз совместно с администрацией Первомайского района была убрана несанкционированная свалка на пер. Беломорский. В результате была расчищена территория около 100 квадратов.

«Мы активно взаимодействуем с администрациями и ликвидируем подобные свалочные очаги. Чаще всего они образуются из-за недобросовестных водителей автомобилей, скидывающих мусор.Но в данном случае, в том числе и ростовчане, проживающие в рядом расположенных домах, в течение длительного времени сбрасывали на пустырь строительные отходы, крупногабаритные и ТКО, вместо того, чтобы относить их в мульды. Мы пытаемся донести, что чистый город начинается с каждого из нас! Пока жители будут сбрасывать мусор на землю, количество свалок значительно увеличится и ликвидировать их все будет просто невозможно», - прокомментировал руководитель управления экоконтроля ГК «Чистый город» Роман Федченко.

Пустырь в Первомайском районе теперь огорожен и выставлены таблички, запрещающие складирование мусора на данном участке. Более того, для того, чтобы предотвратить дальнейшее образование свалочного очага в течение нескольких дней здесь будут дежурить сотрудники экоконтроля.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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