Ростовская область увеличила экспорт растительного масла на 30% в 2019 году

В общей сложности объем экспорта сельхозпродукции в регионе составил на сумму 5,4 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Экспорт именно растительного масла из Ростовской области в 2018 году составил около 900 тысяч тонн на сумму 657 миллионов долларов.
В 2019 году экспорт жиров и масла растительного происхождения уже превысил 430 тысяч тонн, что на 30% больше, чем за тот же период 2018 года.
Напомним, что до конца 2024 года Ростовская область намерена увеличить объем экспорта сельхозпродукции до 7,7 миллиардов долларов.