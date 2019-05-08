Ростовская область увеличила экспорт растительного масла на 30% в 2019 году

В общей сложности объем экспорта сельхозпродукции в регионе составил на сумму 5,4 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Экспорт именно растительного масла из Ростовской области в 2018 году составил около 900 тысяч тонн на сумму 657 миллионов долларов.