Сдают ли билеты: как отреагировали в Ростове на трагедию в Шереметьево

О том, почему пассажиры могут отказаться от полета после трагедии корреспонденту RostovGazeta рассказал психолог Александр Галицкий. «Все дело в эмпатии, то есть в сочувствии. Грубо говоря, мы испытываем те же эмоции, что и другой человек. Каждый раз, когда происходит трагедия, многие люди задумываются: «А что было бы со мной в такой ситуации?». Они чувствуют ту же тревогу, то же беспокойство, тот же страх», — поделился психолог. По его словам, самый простой способ снизить уровень этих эмоций — отказаться от намеченных планов. «Мы решили перенести отпуск, потому что сейчас это будет неуместно» — это эмпатия, что бы там ни говорили», — заключил специалист. Он отметил, что те люди, которые не отказываются от полетов, руководствуются в большей степени рациональным аспектом. «Например, «если я не поеду, то у меня будут проблемы на работе. И в этом нет ничего плохого», — пояснил Галицкий.