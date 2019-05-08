Сдают ли билеты: как отреагировали в Ростове на трагедию в Шереметьево

«У нас все по-прежнему»
В турагентствах утверждают, что их клиенты не отказываются летать на самолетах после трагедии. «У нас билеты не сдают. И покупают так же, как и раньше, спада нет», — рассказала корреспонденту RostovGazeta помощник директора компании «Ростов-тур» Валентина Шматова. Она уточнила, что клиенты даже не интересуются, на чем они будут лететь: на «Суперджете» или нет (ряд СМИ опубликовали информацию о том, что самолеты SSJ-100 могут быть якобы небезопасны).
Представитель Tez Tour пояснил, что спада в турагенствах быть не может: в чартерных рейсах «Суперджеты» не летают, пассажиры и не боятся. «У нас все по-прежнему», — добавил он.
Что касается рейсов по расписанию, то представители основного перевозчика Платова «Азимута» изменений в пассажиропотоке не заметили. «Компания работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, их загрузка — более 80%», — сообщил представитель пресс-службы компании.
Пресс-служба «Аэрофлота» на вопрос, приходится ли им отменять рейсы из-за массовой сдачи билетов, оперативно не ответила. Однако известно, что в среду утром один «Суперджет» компании не вылетел в Москву из-за неполадок, пассажиров отправили в столицу другими рейсами.
Что в Платове?
В Платове не отменяли рейсы за последние два дня, многие из них совместили. Такой способ обычно используют при недогрузе двух и более самолетов разных компаний: всех пассажиров одного направления отправляют на одном судне.
Согласно данным онлайн-табло ростовского аэропорта, во вторник объединили множество рейсов из Ростова в Москву. За один день из Платова в столицу отправилось шесть самолетов вместо 17. В среду в том же направлении уже летят 14 совмещенных рейсов. В них вместили пассажиров больше 40 планируемых самолетов. Также тройка совмещенных рейсов отправится в Санкт-Петербург, один — в Прагу и один — в Дубай, но по сравнению с московским маршрутом эти цифры кажутся малозначительными.
«Это стандартная практика, давно применяется. Все изменения сезонные и плановые. Рейсы выполняются в полном объеме», — прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы Платова.
Сочувствие или тревога: почему могут сдавать билеты
О том, почему пассажиры могут отказаться от полета после трагедии корреспонденту RostovGazeta рассказал психолог Александр Галицкий. «Все дело в эмпатии, то есть в сочувствии. Грубо говоря, мы испытываем те же эмоции, что и другой человек. Каждый раз, когда происходит трагедия, многие люди задумываются: «А что было бы со мной в такой ситуации?». Они чувствуют ту же тревогу, то же беспокойство, тот же страх», — поделился психолог. По его словам, самый простой способ снизить уровень этих эмоций — отказаться от намеченных планов. «Мы решили перенести отпуск, потому что сейчас это будет неуместно» — это эмпатия, что бы там ни говорили», — заключил специалист. Он отметил, что те люди, которые не отказываются от полетов, руководствуются в большей степени рациональным аспектом. «Например, «если я не поеду, то у меня будут проблемы на работе. И в этом нет ничего плохого», — пояснил Галицкий.
Семейный психолог Ирина Нефедченко уверена, что на решение отказаться от полета влияет то, насколько тревожен человек. «Чем выше уровень тревожности, тем больше ему хочется контролировать все, что с ним связано. Сдача билетов — это защитная реакция тревожной психики», — рассказала специалист. Она добавила, что, когда такой человек начинает чувствовать страх смерти, то верит в суеверия, может вести себя нерационально. «Но если пассажир находится в гармонии с собой, то он понимает, что эти события могут быть не связаны с его случаем, ведь мир не крутится вокруг него», — добавила Нефедченко.