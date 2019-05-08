В Ростове отменили рейс Sukhoi Superjet 100 из-за неполадок

«Вылет самолета был запланирован на 5.40. Рейс не состоялся, пассажиры отправлены другими самолетами», — сообщил сотрудник службы. Он отметил, что самолет принадлежит компании «Аэрофлот», подробнее об инциденте должны рассказать представители этой компании.
Корреспондент RostovGazeta сделал запрос в пресс-службу «Аэрофлота», на момент публикации ответа не последовало.
СМИ сообщают, что отмена полета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) связана с неполадкой.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ) компании «Аэрофлот» произошел пожар. Судно следовало в Мурманск, но вернулось на аварийную посадку менее через полчаса после взлета. Стойки шасси при заходе на посадку надломились и их детали попали в двигатель, из-за чего борт загорелся. В результате погиб 41 человек.