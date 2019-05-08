В Суворовском в Ростове в сентябре откроют первую школу

«Открытие первой школы в жилом районе „Суворовский“ запланировано на 1 сентября. Она будет рассчитана на 1340 мест. Уже сейчас строительство учебного заведения перешло в завершающую стадию: процент готовности составляет более 90%», — сообщил собеседник.