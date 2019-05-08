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В Суворовском в Ростове в сентябре откроют первую школу

8 мая 2019, 15:04
Фото: «ВКБ-Новостройки»
В жилом районе «Суворовский» в Ростове к новому учебному году завершится строительство школы, занятия планируют начать 1 сентября, сообщил RostovGazeta источник в департаменте координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону.

«Открытие первой школы в жилом районе „Суворовский“ запланировано на 1 сентября. Она будет рассчитана на 1340 мест. Уже сейчас строительство учебного заведения перешло в завершающую стадию: процент готовности составляет более 90%», — сообщил собеседник.

Известно, что школа представляет собой комплекс из четырехэтажного основного здания и спортивного комплекса, состоящего из футбольного поля, баскетбольной площадки, беговой дорожки, а также спортивного инвентаря.

Напомним, что в микрорайоне «Суворовский» уже работают два детских садика. Как сообщил источник, на завершающей стадии находится строительство третьего дошкольного учреждения, открытие которого запланировано на 1 июня 2019 года.

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