В Суворовском в Ростове в сентябре откроют первую школу

«Открытие первой школы в жилом районе „Суворовский“ запланировано на 1 сентября. Она будет рассчитана на 1340 мест. Уже сейчас строительство учебного заведения перешло в завершающую стадию: процент готовности составляет более 90%», — сообщил собеседник.
Известно, что школа представляет собой комплекс из четырехэтажного основного здания и спортивного комплекса, состоящего из футбольного поля, баскетбольной площадки, беговой дорожки, а также спортивного инвентаря.
Напомним, что в микрорайоне «Суворовский» уже работают два детских садика. Как сообщил источник, на завершающей стадии находится строительство третьего дошкольного учреждения, открытие которого запланировано на 1 июня 2019 года.