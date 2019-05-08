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Posted 8 мая 2019, 11:58

Published 8 мая 2019, 11:58

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Жителя Ростова будут судить за убийство 80-летней пенсионерки

8 мая 2019, 11:58
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя за убийство пожилой женщины, сообщили в региональном УСКР.

В 2017 году злоумышленник пришел в гости к пенсионерке. Из-за неприязненных отношений он ударил ее кулаком, после чего задушил. «Тело нападавший спрятал в лесу. Труп нашли только через год», — пояснили в управлении.

Мужчину задержали, после чего он показал, где находится труп. Ранее он уже был судим. Теперь дело передали в суд, максимальное наказание — 15 лет колонии.

Ранее в регионе у суд направили дело в отношении подростка за убийство отчима.

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