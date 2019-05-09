rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 100 тыс ростовчан поучаствовали в шествии «Бессмертного полка»

9 мая 2019, 09:57
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в четверг состоялось шествие «Бессмертного полка», участниками которого стали 105 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

По всей области к акции присоединились более 250 тысяч местных жителей. Впервые в регионе она прошла в 2013 году.

Первые два года шествие проводилось на Большой Садовой, после этого его перенесли на главную площадь города. Каждый год становится все больше и больше участников.

«Движение необходимо для подрастающего поколения, чтобы они не забывали о том, что мирное время нам подарили деды. В регионе сейчас проживают чуть более 1,7 тысячи фронтовиков», — рассказал губернатор Василий Голубев.

Также в этот день на Театральной площади состоялся парад войск.

Материалы по теме
Написать письмо в «Бессмертный полк» предложили школьникам РостоваДень победы в Ростове: «Бессмертный полк», акция «Синий платочек» и салютНа два часа продлили время сбора участников «Бессмертного полка» в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00