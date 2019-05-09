Более 100 тыс ростовчан поучаствовали в шествии «Бессмертного полка»

По всей области к акции присоединились более 250 тысяч местных жителей. Впервые в регионе она прошла в 2013 году.
Первые два года шествие проводилось на Большой Садовой, после этого его перенесли на главную площадь города. Каждый год становится все больше и больше участников.
«Движение необходимо для подрастающего поколения, чтобы они не забывали о том, что мирное время нам подарили деды. В регионе сейчас проживают чуть более 1,7 тысячи фронтовиков», — рассказал губернатор Василий Голубев.
Также в этот день на Театральной площади состоялся парад войск.