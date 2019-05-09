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Posted 9 мая 2019, 06:21

Published 9 мая 2019, 06:21

Modified 1 октября, 13:14

Updated 1 октября, 13:14

Движение ограничат на день в Таганроге

9 мая 2019, 06:21
В Таганроге Ростовской области на день ограничат движение на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать 12 мая с 11.00 до 12.30. Это коснется переулка Тургеневский от улицы Шевченко до Энгельса.

Эти меры связаны с визитом Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Добавим, что в четверг закрыли проезд по центральным улицам города. Это связано с празднованием годовщины победы в ВОВ, ограничения снимут в 00.00.

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