Магазин наказали в Новочеркасске за рекомендации по трате денег

Нарушения выявили в переулке Баклановский в магазине «Светофор». На кассах были объявления о рекомендуемой сумме покупок от 300 рублей.
В торговой точке на прилавке были продукты, которые стоят дешевле этой суммы. «Таким образом, обуславливается продажа одних товаров обязательным приобретением других товаров. Об этом жаловались покупатели», — пояснили в управлении.
Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Компания обжаловала это решение, но оно осталось в силе.