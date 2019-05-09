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Магазин наказали в Новочеркасске за рекомендации по трате денег

9 мая 2019, 08:46
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске Ростовской области суд оштрафовал компанию «Торгсервис 61», магазин которой рекомендовал покупателям тратить определенную сумму денег, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Нарушения выявили в переулке Баклановский в магазине «Светофор». На кассах были объявления о рекомендуемой сумме покупок от 300 рублей.

В торговой точке на прилавке были продукты, которые стоят дешевле этой суммы. «Таким образом, обуславливается продажа одних товаров обязательным приобретением других товаров. Об этом жаловались покупатели», — пояснили в управлении.

Организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Компания обжаловала это решение, но оно осталось в силе.

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