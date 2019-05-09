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Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях территорий

9 мая 2019, 11:22
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода, что может привести к подтоплениям территорий, сообщили в городской администрации.

С четверга по субботу в городе и области ожидаются ливни с грозой и градом. Скорость ветра может составить 23 метра в секунду.

"В городе возможны подтопления, падения деревьев и конструкций. Есть вероятность, что будут повреждены крыши зданий", - пояснили в администрации.

Горожан попросили не оставлять машины и коляски под деревьями. Детей необходимо заранее забрать из развлекательных и спортивных учреждений.

Во время подтопления территорий нужно подняться на возвышенность. Нельзя пытаться переходить бурный поток воды. В грозу не стоит разговаривать по телефону на открытой местности.

До этого в городе объявляли штормовое предупреждение.

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