Ростовчан предупредили о возможных подтоплениях территорий

С четверга по субботу в городе и области ожидаются ливни с грозой и градом. Скорость ветра может составить 23 метра в секунду.
"В городе возможны подтопления, падения деревьев и конструкций. Есть вероятность, что будут повреждены крыши зданий", - пояснили в администрации.
Горожан попросили не оставлять машины и коляски под деревьями. Детей необходимо заранее забрать из развлекательных и спортивных учреждений.
Во время подтопления территорий нужно подняться на возвышенность. Нельзя пытаться переходить бурный поток воды. В грозу не стоит разговаривать по телефону на открытой местности.